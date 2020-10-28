2 Kasım’dan önce ödenmesi lazım

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen ilan ve reklam vergilerinin 2. taksit ödemeleri 2 Kasım 2020 tarihinde sona eriyor.

2 Kasım’dan önce ödenmesi lazım

Haber:Erdal Tanrıverdi
 

Bolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, ilan ve reklam vergilerinin 2. taksitlerini 2 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.

Açıklamada ödemelerin mesai saatleri içerisinde Bolu Belediyesi veznelerine yapılabileceği gibi www.bolu.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saati gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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