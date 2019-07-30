2 katlı ahşap evde yangın

Dörtdivan’da geçtiğimiz gün gece 2 katlı ahşap evde meydana gelen yangın sonucu evde büyük maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

2 katlı ahşap evde yangın

Haber: Birol Ertunç

Yangın, Pazartesi gece saatlerinde ilimiz Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde meydana geldi. Dursun Oy ve Mehmet Ot’a ait 2 katlı ahşap evin oturma odasında başlayan yangın bir anda yayılmaya başladı. Yangını ihbar alan Dörtdivan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangını tüm evi sarmadan söndüren itfaiye soğutma çalışmalarına başlarken Jandarma ekipleri ise yangının çıkış sebebini araştırmaya başladı. Jandarma araştırması sonucunda yangının elektrik kontağından çıktığı anlaşılırken 2 katlı ahşap evde büyük maddi hasar oluştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 14:45
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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