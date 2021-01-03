2 katlı ev küle döndü

Haber: N. Halid Altundal

Haber: N. Halid Altundal

Mengen ilçesi Banaz köyü Gülistan Mahallesinde bulunan Ayhan Yılmaz’a ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Mangaldan kaynaklandığı düşünülen yangın kısa sürede 2 katlı betonarme evi sardı. Yangını ihbar alan ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerine kısa sürede Mengen İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri geldi. Yangının kontrol altına alınamaması sebebiyle Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler de takviye olarak Banaz köyüne geldi. Uzun süren uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.