2 katlı ev küle döndü

Haber: N. Halid Altundal

Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyü Sarıcalar Mahallesinde Erhan Bayrak’a ait 2 katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde çıkan yangın kış günü bir aileyi evsiz bıraktı. Kısa sürede evin her yerine yayılan yangın büyüdü. Yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve köy halkının yardımıyla söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 2 katlı betonarme ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 01:14