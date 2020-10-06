2 katlı ev küle döndü

Mengen ilçesine bağlı Karakaya Köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu ev küle döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

2 katlı ev küle döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mengen ilçesi Karakaya Köyünde Raif Alagöz’e ait 2 katlı ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangını gören köy sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Raif Alagöz ve ailesi yangını fark edip kendilerini can havliyle dışarı attı. Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BAİBÜ 47. sırada kaldı
BAİBÜ 47. sırada kaldı
  1. Bolu

banner128