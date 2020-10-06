2 katlı ev küle döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mengen ilçesi Karakaya Köyünde Raif Alagöz’e ait 2 katlı ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangını gören köy sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Raif Alagöz ve ailesi yangını fark edip kendilerini can havliyle dışarı attı. Olay yerine gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.