2 katlı yayla evinde baca yangını!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Dörtdivan ilçesi Karapınar Yaylasında sabah saat 10.33’de baca yangını meydana geldi. Nefiye Özcan’a ait iki katlı evin bacasında meydana gelen yangın ev sahibini korkuttu. Yaylada sabah saatlerinde baca yangını ile karşı karşıya kalan Nefiye Özcan durumu hemen 112 acil çağrı merkezine haber vererek yaylaya itfaiye ekibi talep etti. Olay yerine olabildiğince hızlı gelen itfaiye ekipleri, facianın önüne geçerek alevleri kontrol altına aldı. Alevleri kontrol altına alan ekipler, yaklaşık yarım saat kadar bacaya soğutma işlemi uyguladı.