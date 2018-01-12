HABER:Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Erbakan Ersin'in idaresindeki 14 ET 474 plakalı minibüsün elektrik sisteminde meydana gelen arzına nedeniyle farları söndü. Önünü göremeyen sürücü Yazılar Köyü mevkisinde bir köprünün istinat duvarına çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yolcular Tayfun Bozan ve Umut Ersin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Göynük ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Göynük'ten Dedeler köyü istikametine seyreden Ali Şenli'nin idaresindeki 54 RL 773 plakalı otomobil, köy yakınında bulunan bir beyaz et fabrikasının önünde park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Nurullah Çiftçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göynük Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.