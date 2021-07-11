2 kere sallandık!



Haber: C. Kutay Aykan

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre ilimiz Merkez ilçeye bağlı Yazıören ve Yeni Akçakavak köylerinde gece saatlerinde yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi. Saat 00.13’te yerin 4.9 kilometre derinliğinde 1.3 büyüklüğünde Yazıören köyünde, saat 00.47’de 6.9 kilometre derinliğinde 2.3 büyüklüğünde Yeni Akçakavak köyünde sarsıntı gerçekleşti. Meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 13:55