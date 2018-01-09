HABER: Gönül Olutürk

Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma sürüyor. Çalışma kapsamında, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma çerçevesinde Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1 görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 4 Ocak'ta Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.