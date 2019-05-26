2 kişi yaralandı

Haber: C. Kutay AYKAN

İki kişinin yaralandığı kaza Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak’ta saat 19.55’de meydana geldi. Sürücü Emre Filiz sevk ve idaresindeki 14 AAL 687 plakalı aracı ile Akıncı sokak üzerinde Karacasu istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Park AVM isimli işyeri önüne geldiği esnada, Akıncı sokak üzerinde şehir merkezi istikametinden Karacasu istikametine seyir halinde bulunan sürücü Sezai Alemdar sevk ve idaresindeki 14 FB 538 plakalı araç ile çarpışması sonucu çift taraflı yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza sonucu 14 FB 538 plakalı araçta yolcu olan Sema Alemdar ve Sevde Alemdar hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken tedavileri yapılması için BAİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili adli tahkikat Bahçelievler polis merkezi amirliğince yürütülüyor.