2 kişi yaralandı

Haber: Ceylan BEYKOZ
Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Yeniçağa kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mengen istikametine giden Tuncay Özkan idaresindeki 67 AG 397 plakalı otomobil ile kavşağa ters yönden giren Mevlüt Koçbaş'ın kullandığı 34 JL 9108 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Meryem Koçbaş ile Satı Açık yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.