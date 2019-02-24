2 kişi yaralandı

İlimizde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

2 kişi yaralandı

Haber: Kasım ŞAHİN

Çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza önceki akşam saat 18.50 sıralarında Cumhuriyet Caddesi İkizler Sokaktaki kavşakta meydana geldi. Sürücü Fuat Gürleyen sevk ve idaresindeki 14 GK 394 plakalı aracı ile Tabaklar Mahallesi İkizler Sokaktan gelip Cumhuriyet Caddesi istikametine dönmek isterken aracının sağ yan kısımlarına, o esnada Cumhuriyet Caddesi Mudurnu istikametinden gelip merkez istikametine seyreden sürücü  SerkanGıdıcı sevk ve idaresindeki 81 EE 086 plakalı aracının on kısımlarına çarpması sonucu  iki araçlı yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

81 EE 086  plakalı araç sürücüsü Serkan Gıdıcı ve aynı araçta yolcu olan Özgür Bayraklı’nın hayati tehlikesi olmadığı, hafif yaralanmış olup sürücülerin alkollü  olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili Bahçelievler Polis Merkezi tarafından soruşturma başlatıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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