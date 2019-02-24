2 kişi yaralandı

Haber: Kasım ŞAHİN

Çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza önceki akşam saat 18.50 sıralarında Cumhuriyet Caddesi İkizler Sokaktaki kavşakta meydana geldi. Sürücü Fuat Gürleyen sevk ve idaresindeki 14 GK 394 plakalı aracı ile Tabaklar Mahallesi İkizler Sokaktan gelip Cumhuriyet Caddesi istikametine dönmek isterken aracının sağ yan kısımlarına, o esnada Cumhuriyet Caddesi Mudurnu istikametinden gelip merkez istikametine seyreden sürücü SerkanGıdıcı sevk ve idaresindeki 81 EE 086 plakalı aracının on kısımlarına çarpması sonucu iki araçlı yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

81 EE 086 plakalı araç sürücüsü Serkan Gıdıcı ve aynı araçta yolcu olan Özgür Bayraklı’nın hayati tehlikesi olmadığı, hafif yaralanmış olup sürücülerin alkollü olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili Bahçelievler Polis Merkezi tarafından soruşturma başlatıldı.