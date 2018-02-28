Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre kaza 11.30 sıralarında Siteler Cami kavşağında yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Ali Rıza Tekemen caddesini takiben Karaçayır istikametinden Valilik istikametine seyreden sürücü Ümit Ozan idaresindeki 14 AP 852 plakalı otomobil,Necip Fazıl Kısakürek Bulvarını takiben Şehit Selenpaşa caddesi nikah salonu istikametine seyreden ve Siteler Camii kavşağından geçiş yapan sürücü Mustafa Sır idaresindeki 14 AH 994 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazadan dolayı 14 AH 994 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki İlayda Sıla Sır ile yine 18 yaşındaki İpek Erk hafif şekilde yaralanarak 112 görevlilerince Köroğlu ünitesine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.