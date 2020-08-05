2. Komando Tugay Komutanı değişti

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazetenin 5 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 9’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince general ve amiraller atamaları da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında da değişikliğe gidildi. Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Tümen Komutanlığına atandı. Tozak’ın yerine ise Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör atandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 10:40