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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • 2. Köroğlu Yazarlık Okulu başlıyor

    2. Köroğlu Yazarlık Okulu projesi protokol imza töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “İnşallah Bolu’muza ve ülkemize hayırlı katkıları olur, bizlerde Köroğlu’nun topraklarından önemli insanların çıkmasına vesile oluruz” dedi.

    16 Kasım 2017 Perşembe 09:00
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    2. Köroğlu Yazarlık Okulu başlıyor

    Haber: BMA

    Bolu'da geleceğin yazarlarını ve şairlerini yetiştirmek amacıyla 2’ncisi düzenlenecek olan "Köroğlu Yazarlık Okulu" projesinin protokolü Bolu Belediyesi’nde düzenlenen tören ile imzalandı. Dev projeyi resmiyete dökecek protokolün imzalarını Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz imzaladı.

     “İnşallah hayırlı katkıları olur”

    2. "Köroğlu Yazarlık Okulu" projesi için başkanlık makamında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bu biraz Milli Eğitim’in master/doktora çalışması gibi algılamak lazım. Bu seneki çalışmalarda orta öğretim olduğu gibi üniversite öğrencilerini de katıyoruz. İnşallah Bolu’muza ve ülkemize hayırlı katkıları olur, bizlerde Köroğlu’nun topraklarından önemli insanların çıkmasına vesile oluruz” dedi.

     “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

    İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ise Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın katkıları ile bu yıl 2. Köroğlu Yazarlık Okulu’nu gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Bu projeye vermiş olduğu destekten dolayı Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl Köroğlu Yazarlık Okulu projemizi 4 atölyede gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 100 öğrencimiz Öğretmenevinde oluşturduğumuz şiir, deneme, hikâye ve portre atölyelerinde çalışmalarını sergilediler. Bu atölye çalışmaları dışında her ay 8 kez Türkiye’de bilinen tanınan şair ve yazarlarla ‘medeniyet söyleşileri gerçekleştirdik” diye konuştu.

    “Öğrencilerimizin taleplerine kayıtsız kalamadık”

    Cengiz ayrıca, projenin devam etmesi yönünde gelen taleplerden bahsederek, “Özellikle öğrencilerimizden gelen taleplere kayıtsız kalamadık, sayın başkanımızda bu projenin devam etmesi yönünde görüş beyan etti ve sağ olsunlar gerekli talimatları verdiler. Bu yıl 4 atölyeye ek olarak bir atölye daha ekledik ve atölye sayısını 5’e çıkarttık. Güzel Sanatlar Lisesinde oluşturduğunuz karikatür ve çizgi anlamında yeni Güzel Sanatlar atölyemiz ile birlikte bu yıl 5 atölyede çalışmalarımız devam edecek” dedi.

    Anahtar Kelimeler: 2., Köroğlu, Yazarlık, Okulu, Projesi

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