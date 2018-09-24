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24 Eylül 2018 Pazartesi
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    • 2. Merhale Projesi-Gerede Sistemi

    ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara’nın 2050 yılına kadar içme su ihtiyacını karşılayacak olan “Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi-Gerede Sistemi” yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

    24 Eylül 2018 Pazartesi 07:37
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    2. Merhale Projesi-Gerede Sistemi
    HABER: AYSUN BEYKOZ

     

    Kınacı, projenin yapım çalışmalarının yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, toplam uzunluğu yaklaşık 32 kilometre olan projenin yapım çalışmalarında bin 270 metrelik bir mesafenin kaldığını açıkladı. İlimizin Gerede İlçesi sınırlarındaki Işıklı Regüratörü’nden Ankara Çamlıdere Barajı arasında su taşıyacak isale hattında incelemelerde bulunan Kınacı’ya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Alla eşlik etti. Dünyanın en uzun içme suyu tünel hattı olma özelliğine sahip olacak projenin yapım çalışmalarının DSİ tarafından 2007 yılında başlandığını ifade eden Kınacı, “Yaklaşık 32 km uzunluğunda bir tünelden oluşan isale hattının yapım çalışmaları jeolojik açıdan oldukça zor bir bölgede gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tünel açma süresi uzadı ama şu anda bin 270 metrelik bir mesafe kaldı. Kalan mesafeyi de DSİ, Aralık ayında tamamlamayı planlıyor. Buradan gelecek su da Ocak ayından itibaren Çamlıdere Barajı’nı beslemeye başlayacak” diye konuştu.

    Kınacı, Gerede’den gelecek su ile birlikte mevcut barajlardan alınan suyun Ankara’nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılamada yeterli olacağının tahmin edildiğini vurguladı. Başkent’in su ihtiyacını karşılayan barajların içinde 1 milyar 220 milyon metreküplük hacmiyle Çamlıdere Barajı’nın en büyük baraj olduğuna dikkat çeken Kınacı, şu bilgileri verdi:

    “Su tutma kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle Çamlıdere Barajı’nın doluluk oranı bugüne kadar yüzde 50’nin üzerine pek çıkmadı. Çamlıdere Barajı tam dolduğu zaman Ankara’nın 3 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Gerede’den yıllık ortalama 229 milyon metreküp suyun Çamlıdere Barajı’na geleceği planlanmaktadır. Başkent’te günlük ortalama 1 milyon 250 bin metreküp su kullanıldığını düşünecek olursak sadece buradan gelecek suyun uzun süre ihtiyacı karşılayacağını söyleyebiliriz. Ankara’ya su sağlayan Kurtboğazı, Çubuk gibi diğer barajlarımızın da sayesinde kurak dönemler hariç Kızılırmak suyuna ihtiyaç kalmayacaktır.”

    Kınacı, Kızılırmak suyundaki sülfat oranının Dünya Sağlık Örgütü verilerinin altında olmasına karşın Başkentlilerin alışkın olduğu tattan farklı olması nedeniyle suyun içilebilirliğini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 30 kilometreden daha fazla tünelin yapımı gerçekleştirildi. Dünyanın en uzun içme suyu tüneli burada yapılıyor. Çok farklı ve zorlu jeolojik yapıları başarıyla geçerek bu tüneli yapan DSİ’yi tebrik ediyorum. Gerede suyunun verilmesiyle birlikte Başkent’teki suyumuzun kalitesi hem mineraller hem de tat açısından memba suyu kalitesinde olacak” dedi.

    Gerede’den gelecek suyu daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalar yapıldığının altını çizen Kınacı, şunları kaydetti:

    “Gerede sistemindeki suyu kolektörlerle getirdikten sonra sanayi ve evsel atıklardan gelecek kirlilik su alma noktasında bertaraf edilecek. Bu yıl sonuna doğru tamamlanması planlanan kanal ile kirlilik, derenin mansap tarafında atılacak. Bununla birlikte havzanın korunması ve kaliteli olarak kalabilmesi için havza koruma planlarını hazırlamaya başladık. Bu plan çerçevesinde alınması gereken tedbirler tek tek belirleniyor. Burada sadece Gerede değil Dörtdivan ilçesi ve ona bağlı yerleşim yerleri var. Orada da alınacak tedbirler belirlenecek ve onlarla ilgili yatırımlar yapılacak. Şu anda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından suyun kolektörle alt tarafa doğru getirilmesi çalışmaları bitmek üzere. Arıtma tesisinin de yapılmasıyla birlikte Ankara, kirli sudan hiç etkilenmemiş olacak. Temiz su musluklardan akacak.”

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise Ankara’nın içme suyunun bölgelerinden temin edilmesinin kendilerini mutlu ettiği ifade ederek, “ASKİ Genel Müdürümüzle birlikte havzaya zarar verecek atıklarla ilgili istişarelerde bulunduk. Proje kapsamında evsel artıma tesisleri hattı devam ediyor. Biyolojik artıma tesisleri de DSİ tarafından yapılacak. Gerede Belediyesi olarak bunun işletme taahhüdünde bulunduk. Bu proje bölgemizin lokasyonunun da genel bir ıslahını sağlayacak” diye konuştu.

    “Enerji tüketen değil üreten olacağız”

    Gerede suyu yapım çalışmalarının devam ettiği alanda alınan tedbirler sayesinde iş kazası olmamasının sevindirici olduğunu ve tünel çalışmalarının büyük bir başarıyla sürdürüldüğünü belirten Kınacı, projenin enerji maliyetlerini de düşüreceğini ifade etti. Kızılırmak’tan su almak için pompalar kullanıldığını vurgulayan Kınacı, “Enerji kullanılarak çalışan pompalar yıllık enerji maliyemizi çok yükseltiyor. Gerede’den gelecek su sayesinde hem Kızılırmak’tan gelen suyu kullanmayı bırakacağız hem de Gerede sisteminde 104 metre yükseklikten akan suyu kontrol altına alarak, hidroelektrik santrali kuracağız. Böylece enerji tüketen değil enerji üreten olacağız” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: ASKİ, Genel, Müdürü, Prof., Dr.

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