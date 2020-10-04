2 metrelik yılan korkuttu

Çocukların sıkça ziyaret ettiği Kılıçarslan Mahallesinde bulunan Masal Parkı’nın arka tarafından ortaya çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan tedirginliğe sebep oldu.

2 metrelik yılan korkuttu

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 2 metrelik yılan, Kılıçarslan Mahallesi Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çocukların sıkça ziyaret ettiği Masal Parkının hemen arkasında bulunan yolda ortaya çıkan yılanı gören vatandaşlar tedirginlik yaşadılar. Yılan, yolun karşısına geçerek otların arasında kayboldu. Yılanı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İlimizde zaman zaman ortaya çıkan ve özellikle park alanlarında görülen yılanlar çocuk sahibi aileleri tedirgin ediyor. Çocukları için endişelenen aileler yetkililerin bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmasını istiyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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