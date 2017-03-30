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30 Mart 2017 Perşembe
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    • 2 MİLYON DEĞERİNDEKİ 9 ARAÇ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    Seben Belediyesi’nin ara filosuna kattığı 9 adet ulaşım ve hizmet aracı tanıtım töreni yapıldı. Araçların tanıtımı için düzenlenen coşkulu törende konuşan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, “4 milyon lira bütçeli bir belediyenin 2 milyonluk araç alabilmesi sadece milletin ve güçlü iktidarın desteği sayesinde olur” dedi.

    30 Mart 2017 Perşembe 10:08
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    2 MİLYON DEĞERİNDEKİ 9 ARAÇ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    Haber: BMA

    Seben Belediyesi, 2014-2017 yılları arasında toplam değeri 2 Milyon TL olan 9 adet araç ile araç filosunu daha da güçlendirdi. Ekonomik değeri belediye bütçesinin yarısına denk gelen ve AK Parti İl teşkilatlarının desteği ile alınan itfaiye arabaları, süpürge aracı, vidanjör, kamyon gibi çeşitli iş makine ve binek araçlardan oluşan 9 adet araç için bir tanıtım töreni düzenlendi. İlçe merkezinde gerçekleşen törene AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, partililer ve vatandaşlar katıldı.

    Özbağ, “Bütçemizin yarısına denk geliyor”

    Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, törende yaptığı konuşmada, son 3 yılda alınan araçların belediye bütçesinin yarısına denk geldiğini belirterek, “Ben 13 yıllık hizmet süremde öznesi millet olan bir davanın temsilcisi olarak azimle çalışmaya gayret ettim. Burada gördüğünüz 9 araç bizim 2014 yılından sonra Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’ın, İl Başkanımız Nurettin Doğanay’ın, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun’un destekleri ile tamamen bütçemiz dışında aldığımız araçlardır. Bu araçların tahmini değeri 2 milyon liranın üzerindedir. 4 milyon lira bütçeli bir belediyenin 2 milyonluk araç alabilmesi sadece milletin ve güçlü iktidarın desteği sayesinde olur. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizden aldığımız güçle, daha güçlü bir Türkiye olma yolunda hizmetlerimiz devam edecek. Bir tek arzumuz var, bu millete hizmet etmek” dedi.

    Yılmaz, “Bize Seben’de sahip çıkmanızı istiyorum”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise milletten aldıkları destekle çalışmaya devam ettiklerini, Seben halkının da kendilerine her zaman desteklediğini söyledi. Yılmaz, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, “Bize Seben’de sahip çıkmanızı istiyorum. Seben’in bütün problemlerinin tamamını görev süremiz bitmeden çözeceğiz. Yeter ki siz bir ve birlik içerisinde arkamızda durun” diye konuştu.

    Küpçü,  “Bu hizmetlerin hiçbiri kolay olmadı”

    AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise yaptığı konuşmada araçların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. “Bu ülke güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor” diyen Küpçü, devamında Seben’den çıkan önemli aktörlerin olduğunu belirterek, “Bu coğrafya İzzet Baysal’ları, başarılı idarecileri yetiştirdi. Seben’den yetişen önemli aktörler var. Çok güçlüyüz. Ancak burada biz daha da güçlü olmak istiyoruz. Bu hizmetlerin hiçbiri öyle kolay olmadı. Bunların hepsinde emek, alın teri var. Siz çiftçisiniz, emeğin ne demek istediğini anlarsınız. Biz güçlü bir Türkiye’de yolumuza devam etmek istiyoruz. Bundan sonra da ‘Evet’ ile o vesayetçileri inşallah tasfiye ederiz” ifadesini kullandı.

    Doğanay, “Seben’den güçlü bir destek istiyoruz”

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise konuşmasını 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı referanduma ayırdı. Doğanay, “Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen Avrupa ve terör öğütleri ‘hayır’ diyecek. Artık Türkiye’de istikrarın devam etmesi için 16 Nisan’da Seben’den güçlü bir destek istiyoruz” diye konuştu. Doğanay ayrıca, Sebenlilerin hemşehrileri olan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a sahip çıkmaları adına ‘evet’ demelerini isteyerek, “Seben, son seçimde yüzde 54’le destekledi. Ancak Seben, 16 Nisan’da en az yüzde 70, yüzde 75, yüzde 80’le evet diyecek” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Seben, Belediyesi’nin, Filosuna, Kattığı, 9

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