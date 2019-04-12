2 Milyonluk ihaleyi bakın kim aldı

HABER:C. Kutay Aykan

İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen ihale, Muhittin Palazoğlu’nun şirketinde kaldı. 7 Nisan pazar günü gerçekleştirilen maraton için 31 mart seçimlerinden üç gün sonra 3 Nisan 2019 Çarşamba günü sözleşme imzalandığı belirtildi. Ulusal basının gündemine taşınan 1.8 Milyon lira + KDV tutarındaki dev ihalenin Palazoğlu’na kalan bölümünün toplam bedelinin 2 milyon 124 bin lira olduğu öğrenildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Ticaret A.Ş (Spor İstanbul) tarafından “Gel beraber koşalım” sloganı ile 7 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'da İstanbul Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Maraton organizasyonu hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde Spor İstanbul tarafından ihale düzenlenmişti.İhalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olarak belirlendi. İhale iki kısımdan oluştu. İhalenin 1 milyon 872 bin 300 liralık kısmını alan Adstation Reklam ile 3 Nisan 2019 günü, 753 bin 539 liralık kısmını alan Aziz Yavuz ile de 4 Nisan 2019'da sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 15 gündür İBB mazbatasını almayı bekleyen Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra imzalanan milyonluk ihale sözleşmesinin teamüllere ve ahlaka aykırı olduğunu belirten CHP kanadı, “yangından kimin mal kaçırdığı ortada” yorumunu yaptı.

İhalenin büyük kısmını kazanan Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortakları Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi MuhittinPalazoğlu.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 10:53