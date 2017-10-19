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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • 2 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün ortaklaşa yapmış olduğu operasyonda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan eroin ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

    19 Ekim 2017 Perşembe 12:17
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    2 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ortak yapılan çalışma neticesinde; 18.10.2017 günü doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda saat: 18.40 sıralarında Ankara İstikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan içerisinde A. T (29) ve S.T (25) isimli şahısların bulunduğu 06 plaka sayılı araç ilimiz girişinde durdurularak araçta arama yapıldı.

    Aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 40 paket halinde 20 Kilo 634 Gram EROİN maddesi ele geçirilerek el konuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.T. ve S.T isimli şahıslar gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

    Yetkililer, Kamu düzeninin korunması asayiş huzurunun temini, vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için her türlü uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam edeceğini bildirdiler.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Narkotik

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