2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Haber: C. Kutay AYKAN

Kaza saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Bulvarında meydana geldi. Yoğun trafik akışı içesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motor sürücü karşı yönden gelen diğer motor sürücüyle çarpıştı. Motor sürücüleri yola savruldu.

Kazaya gören vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motor sürücülerine yaptıkları ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili trafik ve karakol ekipleri soruşturma başlattı.