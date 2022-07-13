2 Müdür Yardımcısı gitti 2 Müdür Yardımcısı geldi

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılıkları kararnamesi açıklandı. Bu kararnameye göre Bolu’da görevli 2 müdür yardımcısının ataması yapılırken, 2 müdür yardımcısı ise ilimize görevlendirildi.

2 Müdür Yardımcısı gitti 2 Müdür Yardımcısı geldi

Haber: Okay Özcan

Kurban Bayramı öncesi Adalet Bakanlığı tarafından İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcıları için atama kararı yayınlandı. Bu kararname doğrultusunda Türkiye genelinde 646 icra müdürü ve müdür yardımcısının görev yerleri değiştirildi.

Bakırköy İcra Müdür Yardımcısı Havva Özkan ile Sakarya İcra Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, Bolu İcra Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Bolu İcra Müdür Yardımcısı Esra Karakaya, Kozanlı İcra Müdür Yardımcılığı, Bolu İcra Müdür Yardımcısı Gürcan Erten ise Adana İcra Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

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