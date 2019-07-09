2 Müdürlükte değişim

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne yeni atamalar gerçekleştirildi. Yapılan atamalar sonucu Zabıta İşleri Müdürü’ne Fikret Er, Veteriner İşleri Müdürlüğüne Emrah Güler getirildi. Önceki müdürlerimiz Hamdi Öztürk ve Koray Kolludemiroğlu’na teşekkür eder, görevi devralan Fikret Er ve Emrah Güler’e başarılar dileriz.

Bolu Belediyesi’nde ayrıca, geçtiğimiz haftalarda Basın Yayın Birim Sorumluluğuna Ergin Yönet, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne Özcan Güngören, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ise Songül Akman atanmıştı.