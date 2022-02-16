2 öğrenci yaralandı

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen öğrenci kavgaları nedeniyle bir çok vatandaş huzursuz ve rahatız olurken, bu tür kavgalar yeniden başladı. 15 Temmuz Parkında karşı karşıya gelen iki ayrı grup öğrenci arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki öğrenci yüzlerine aldıkları darbeler sonrası yaralandı.

Yüzlerine aldıkları darbeler sonrası kanlar içerisinde kalan 2 öğrenci İzzet Baysal devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine getirilerek tedavi altına alındılar. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ise hastaneye giderek yaralı 2 öğrencinin ifadelerini alırken, kavganın çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 16:01