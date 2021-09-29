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2 öğrencinin üzerinde bıçak çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları iki öğrenci üzerinde yaptıkları aramada iki adet bıçak bulundu. Öğrenciler hakkında okul idaresi işlem başlattı.

2 öğrencinin üzerinde bıçak çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler okulların eğitim ve öğretime başlamasıyla birlikte okulların çevresinde ve içerisinde güvenlik tedbirlerini sürdürmeye de başladı. Özellikle liselerin çevresinde tüm güvenlik önlemlerini had safhaya çıkartılırken, okul polisleri de görevlerini tam anlamıyla görevlerini sürdürüyor.

Okul polisi ile Çocuk Şubesine bağlı sivil ekipler, bir lisenin çevresinde şüphe üzerine durdukları iki öğrencinin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada, iki öğrencinin üzerinde kesici, delici alet olarak bilinen iki adet bıçak bulundu. Öğrenciler okul idaresine getirilerek, haklarında okul yönetimi tarafından yasal işlem başlatıldı.  

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