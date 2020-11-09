2 operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretinin Önlenmesine" yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde bir otomobil durduruldu. Narkotik ekipleri tarafından otomobilde yapılan arama sonucunda aracın değişik yerlerine saklanmış vaziyette 0,31 gram bonzai, 5 parça halinde toplam 6 gram esrar, 4 parça halinde toplam 18,14 gram metanfetamin ve 46 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 45 yaşındaki H.K. ve 23 yaşındaki T.K. yakalanarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçundan" gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise panelvan bir araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda narkotik ekipleri 3,74 gram eroin ve 9,22 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ü.Ç. (29), "Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan" gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.