2. panayırlar 1 Ekim´de başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırlarının birincisi 17 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Üç gün süren ilk etapta Her yıl olduğu gibi bu yılda Gerede Halkının ve Türkiye´nin farklı illerinden gelen vatandaşların pandemi kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyarak; büyük ilgi gösterdiği ve alış-veriş yaptığı panayırlarda ticaret hacmi oldukça genişti.

Belediye Zabıtasının, Gerede Emniyet Müdürlüğü´nün, Jandarma Teşkilatının ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün aldığı tedbirler ve yaptığı uygulamalar neticesinde huzurlu, sakin ve yeni yapılan asfalt çalışmalarının olduğu bir ortamda alışveriş yapma imkânı bulan vatandaşlarımız ve esnaflarımız hallerinden oldukça memnundu. Toplam 110.000 m² alana kurulan panayırları 3 günde yüz binin üzerinde insan ziyaret etti. Şehrin girişinden panayır alanına olan 5 Km’lik mesafede uzun konvoylar oluştu.

KIZARMIŞ KAZ, KÖFTER VE ŞAK ŞAK HELVASI YEMEDEN OLMAZ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’Yüzyıllardır söylenen darb-ı meselde “Gerede Panayırına gittin mi? Gittim. Kızarmış kaz yedin mi? Yok. Köfter? Yok. Helva? Yok… “O zaman ha gittin ha gitmedin’’ diyerek herkesi ikinci panayıra davet etti. Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırlarının 2. Etabı 1/2/3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.