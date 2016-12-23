Haber: Esra Öztürk

Yayında adeta soru yağmuruna tutulan Yılmaz, yüzlerce soru yanıtlayarak tüm merak edilenlere açıklık getirdi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Basın Yayın Birimi’nce gerçekleştirilen 2. Sosyal Medya Buluşması ile dün akşam sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki takipçileriyle 2. kez canlı yayında buluştu.

Tüm sorulara cevap vermeye çalıştı

Bolu Belediyesi resmi Facebook sayfası üzerinden gerçekleştirilen yayını binlerce kişi takip etti. Moderatörlüğünü Basın ve Yayın Birim Sorumlusu Ayşe Atılgan’ın yaptığı canlı yayın 2 saat sürdü.

Yayında kaldığı sürede adeta soru yağmuruna tutulan Belediye Başkanı Yılmaz, kendisine iletilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

Belediye Başkanı Yılmaz ile takipçilerinin buluştuğu Facebook canlı yayını, Bolu’nun yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden hatta Kosova’dan bile izlendi. Canlı yayında 70 bin 492 Facebook kullanıcısına erişim sağlandı, takipçiler Başkan Yılmaz’a 500’ün üzerinde soru veya destek mesajı iletti.

Sosyal medya kullanıcıları, gelecek ay yapılması planlanan 3. Sosyal Medya Buluşması’nın tarih ve saati hakkında Bolu Belediyesi resmi Facebook hesabını (www.facebook.com/bolubelediyesi) veya www.bolu.bel.tr adresini takip edebilirler.