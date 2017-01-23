Haber; Esra ÖZTÜRK

Hafta sonunu ve sömestr tatilini Kartalkaya Kayak Merkezinde geçiren tatilciler 2 saatte kayak yapmayı öğreniyorlar. Pistleri dolduran acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yapmaya devam ediyor. Günübirlikçilerin alacağı 2 saatlik eğitimden sonra kayak yapabileceğini dile getiren kayak hocaları, “Hafta sonu günübirlikçiler daha çok geliyor. Sömestr tatilinde Kartalkaya çok canlı. Günübirlikçi tatilciler alacağı 2 saatlik eğitim sonunda 'ben kayak yapıyorum' diyebilirler” dedi.

Yetkililer, yarıyıl tatilinde Kartalkaya Kayak Merkezinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından biri olduğunu söyledi. Öte yandan bölgede bulunan oteller % 100 doluluk oranıyla çalışmaya devam ediyor. Okulların açılacağı 6 Şubat’a kadar otellerde yer olmadığını belirten işletmeciler bu yıl tarihi bir yoğunluk yaşanıyor diyorlar.