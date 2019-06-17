2 Türk doktora suç duyurusu

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da yaşan Irak uyruklu Abbas Ali AbdulahidAbdalwahd, eşi Dina Hadi Ahmet Ahmed’in ikinci çocuğu olan Muhammed Abbas Ali Abdalwahd’ın 17 Şubat 2019 tarihinde Bolu’da özel bir hastanede dünyaya geldiğini ve bebeklerinin damarlarında bir sorun olmasından dolayı hastanenin kuvözüne konulduğunu, doğumdan 3 gün sonra da özel hastane tarafından İzmit Özel Aile Konuk Hastanesine ambulansla sevk edildiğini belirterek başından geçenleri şöyle anlattı;

“İzmit’teki hastaneye sevkin ardından bebeğimizin tedavisi için 18 gün yoğun bakımda yapıldı. Daha sonra bebeğimizin iyi olduğu söylenerek taburcu edildi. Bolu’ya döndükten sonra bebeğimizin hastalığı yeniden nüksetti ve bu seferde İstanbul Marmara Üniversitesi Hastanesine sevki yapıldı. Burada da tedavi yaklaşık bir hafta yapıldı ve yeniden taburcu edildik. Yine Bolu’ya evimize döndük. Bebek oğlumuz 3 ay boyunca hastane hastane dolaştırıldı. Bu seferde yavrumuz Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Oğlumuz burada da 18 gün yoğun bakımda kaldı”

ŞİKAYETÇİYİM

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Dr. Mutlu Uysal Yazıcı ile Çocuk Cerrahı Mehmet Taşer tarafından muayene edildiğini ve damarlarından ameliyat edilmesine karar verildiğini ve ameliyat edilmemesinden sonra 3 gün içerisinde bebeklerinin 27 Mayıs 2019 tarihinde hayatını kaybettiğini de belirten baba Abbas Ali, bu iki doktoru, çocuklarının ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı Bolu Cumhuriyet Savcılığına şikayet ederek suç duyurusunda bulundu.

Baba, bebeklerinin 2 Türk doktorunun ihmali sonucu öldüğünü ve bu iki doktorun cezalandırılması iddiasında bulundu. Şimdi gözler Bolu Cumhuriyet Savcısının Ankara’da görev yapan 2 Türk doktoru hakkında dava açıp açmayacağını çevrildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 10:27