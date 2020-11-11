2 ürün daha tescillendi

Haber: Ceylan Beykoz

Bugüne kadar Bolu Kıbrıscık Pirinci, Bolu Keşi, Bolu Fındık Şekeri, Bolu Patatesli Ekmeği ve son olarak da Bolu Manda Kaymağı’nı tescil ettirip coğrafi işaretli yöresel ürünler olarak İlimize kazandıran Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaret çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez de Bolu’nun en bilinen ve her kesimden önemli bir tüketici kitlesine sahip olan Bolu Sarı Patatesi ile yine İlimiz yöresel kültürünün önemli ürünlerinden olan Bolu Kabaklı Gözlemesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde TSO adına tescili yapıldı. Böylelikle ilimizde coğrafi işaretlerde başı çeken Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın tescilli ürün sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu’nun ve TSO’nun tescilli coğrafi işaretlerine iki yeni ürünü daha eklemiş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek çalışmalarının bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini söyledi. TSO Başkanı Ateş, başvurusu yapılan iki ürünün daha şuanda ilanda olduğunu ve ilan süresi sonunda tescil edileceğini, bunların dışında tescil süreci devam eden ayrıca 5 ürün daha bulunduğunu dile getirdi. Başkan Ateş, süreçte emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ederek yeni coğrafi işaretlerin İlimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diledi.