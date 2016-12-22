Haber: ERDAL TANRIVERDİ

Merkez Çıkınlar Mahallesi Dadıçyolu Sokak üzerinde meydana gelen müştemilatta çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bolu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.Yangınına kısa sürede müdaheledilmesine rağmen odunlukta bulunan otomobil tamamen yanmaktan kurtarılamadı. Yangının çıkış sebebi olarak bina baca ağızlarının direk odunlukta sonlandırılması ve baca temizliğinin yapılmaması olduğu belirtildi.

Bir araç yangını daha

Merkez Kasaplar Mahallesi Aşağı Mahalle Sokak üzerinde meydana gelen araç yangında aracın ön kısmı tamamen yandı İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı araç yangının da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebi olarak ise polis tarafından inceleme yapıldıktan sonra bildirileceği ifade edildi.