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    • 2 yangında 2 araç yandı

    Bolu merkeze bağlı Çıkınlar Mahallesi ve Kasaplar mahallesinde çıkan iki yangında 2 otomobil ve odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.

    20 Aralık 2016 Salı 07:19
    Bu haber 420 kez okundu
    2 yangında 2 araç yandı
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    Haber: ERDAL TANRIVERDİ

    Merkez Çıkınlar Mahallesi Dadıçyolu Sokak üzerinde meydana gelen müştemilatta çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bolu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.Yangınına kısa sürede müdaheledilmesine rağmen odunlukta bulunan otomobil tamamen yanmaktan kurtarılamadı. Yangının çıkış sebebi olarak bina baca ağızlarının direk odunlukta sonlandırılması ve baca temizliğinin yapılmaması olduğu belirtildi.

    Bir araç yangını daha

    Merkez Kasaplar Mahallesi Aşağı Mahalle Sokak üzerinde meydana gelen araç yangında aracın ön kısmı tamamen yandı İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı araç yangının da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebi olarak ise polis tarafından inceleme yapıldıktan sonra bildirileceği ifade edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Merkeze, Bağlı, Çıkınlar, Mahallesi

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Kemal Gençel 2 gün önce yorumlandı

      erdal tanrıvardi kardeş haberi yaparken araçlar kime ait,plaka numaraları ne diye bi zahmet koltuğundan kalkıp öğrenseydin ya.5n 1k varya hani haber yazarken lazım oluyo...başarılar dilerim...

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