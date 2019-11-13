2 yaralı enkazdan 1 saatte çıkarıldı

Haber: Aysun Beykoz

Recep A. idaresindeki 14 AU 426 plakalı tomruk yüklü kamyon, Seben ilçesi Gölcük Tabiat Parkı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonda sıkışan Abdullah A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince bir saatlik uğraş sonucu çıkarılan Abdullah A. ile sürücü Recep A, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kamyonda yolcu olarak bulunan Abdullah A.’nın Köroğlu Mahallesi Muhtarı olduğu belirtildi.

BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.