Haber: Gönül Olutürk

Olay Sümer Mahallesi Şehit Kenan Özdemir Sokakta meydana geldi. Burada sobalı bir evde oturan Hasnko ailesi sobayı tutuşturmak için sobanın içine tiner boşalttı. Tinerin sobaya boşaltılmasıyla birlikte soba adeta bir bomba gibi patladı. Alevler bir anda odayı sararken odada oyun oynamakta olan 2 yaşındaki Mustafa Zaid Shamil Hasnko tamamen yandı. Hemen Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılan çocuğun burada ilk tedavisi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şu an tedavisi devam eden çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol’un çocukla bizzat ilgilendiği öğrenilirken maddi durumu son derece kötü olan aile için yardım kampanyası başlatılacağı öğrenildi.