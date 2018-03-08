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08 Mart 2018 Perşembe
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    • 2 yıl savaştı kanseri yendi

    Bolu’da 41 yaşındaki iki çocuk annesi yaklaşık 2 yıl boyunca mücadele ettiği lösemiyi yenip sağlığına kavuştu.

    08 Mart 2018 Perşembe 15:07
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    2 yıl savaştı kanseri yendi
    Foto galeriye git Haber: Esra Öztürk

    İki çocuk annesi 41 yaşındaki Yasemin Karamanoğlu Aksoy’un, 2014 yılında geçirdiği bir ameliyat sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Aksoy hemen doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonrasında Aksoy lösemi olduğunu öğrendi. Bolu’da bir süre tedavi gören Talihsiz kadın Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji servisinde tedaviye alındı. 2 yıl boyunca Ankara’da gördüğü kemoterapi tedavisinin ardından Almanya’da yaşayan bir kişiden yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuştu. Hastalığı öğrenme sürecini anlatan Aksoy, “Geçirdiğim ameliyat sonrasında vücudumda ciddi morarmalar olduğunu gördüm. Bir günde 17 yerimde morluk oluştu. Doktora gittiğimde kan değerlerimde değişiklik yoktu. Ama aradan 3 ay geçince kan değerlerim alt üst oldu. 2015 yılının Aralık ayında hastaneye yattım. Temmuz 2015’te de ilik nakli oldum. Türkiye’den ilik bulunamadı. Ailemden de hiç kimsenin bana iliği uymadı. Almanya’dan bağış yapan bir kişiden alınan ilikle hayata döndü.” dedi.

    EŞİMLE BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK

    Aksoy, bir tüp kan vererek hayat kurtarılabileceğini ifade ederek, “Bizim hastalığın başlangıcı yok. Kan kanseriyiz. Kemoterapileri çok ağır geçmekte ve gerçekten bir odanın içine hapsediyorlar ve o odada yaşıyorsunuz. Eşimle birlikte mücadele ettik. Ailem hep yanımdaydı. Benim yanımda olup dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakımda ciddi ağır süreçler geçirdim. Ama şu anda buradayım. 1 yıldır evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim. Mutluyum. Herkesten tek bir isteğim var. Bir tüp kanla hayat kurtarabilirsiniz. Lütfen insanlara yardımcı olun. Çok kurtulmaya ihtiyacı olan insanlar var. İyileşmemde en büyük etken ailem. Yani herkes bana sahip çıktı o süreçte. Eşim yanımdan hiç ayrılmadı. Ablalarım hiç ayrılmadı. Ben hastanedeyken çocuklarımın ihtiyaçlarını gördüler. Zaten ilk öğrendiğimde bu hastalıkla savaşacağım ve iyileşeceğim demiştim. Hiç umutsuzluğa düşmedim. Yoğun bakıma yattığımda bile umudumu kaybetmedim” şeklinde konuştu.

    Yoğun bakım ünitesinde kaldığı süreçte kendince hobiler geliştirdiğini aktaran Aksoy, “Hastanede ciddi pazıl yaparak vakit geçirmeye başladım. Bir haftada 2 binlik pazıl bitiriyordum. Daha sonra evime geldiğimde yaş pastalar, kurabiyeler yaparak vakit geçirmeye başladım. Artık bağımsızım ve sağlık konusunda iyiyim şükürler olsun” dedi.

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