2 yıl süreyle takip edilecek

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde yeni bir hasta merkezinin hizmete açıldığı duyuruldu. Covid-19 geçirdikten sonra şikayetleri devam eden hastalar için ve aynı zamanda sonrasında yaşanabilecek bir soruna önceden müdahale edebilmek için Covid-19 Sonrası Takip Merkezi açıldı.

2 YIL SÜREYLE TAKİP EDİLECEK

Uzm. Dr. Öznur Şahin tarafından Hasta kabulüne başlayan merkezde Covid-19 geçirmiş hastaların mevcut durumları değerlendirilerek, hastalıkla ilişkili gelebilecek sağlık sorunları en az 2yıl süreyle belli aralıklarla takip edilecek. Tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla Covid-19 geçirmiş hastaların kontrollerinin yapılabilmesi ve hastanenin Covid-19 Sonrası Takip Merkezine muayene olabilmeleri için Mhrs182 hattı'nı arayarak www.mhrs.gov.tr adresinden https://izzetbaysaldh.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden randevularını alarak başvurmaları gerekmektedir.