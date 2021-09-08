2 yıldır aklınız neredeydi!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Okulların açılmasıyla birlikte, öğrencilere yönelik eziyetlerde başlamış oldu. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır okullarına gidemeyen küçük öğrenciler ise resmen bir kaosun içerisine itildi. Sümer Mahallesindeki, Koç İlkokulu öğrencilerine okulların açıldı gün okula girme yasağı getirildi. 2 yıl boyunca okula tadilat nedeniyle bir tek çivi bile çakılmamasına karşın, küçük öğrenciler, kendilerinden yaşça büyük olan Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesine öğrencileriyle aynı okula gönderilmeye başladılar. Veliler durum karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyerek, “Pandemi nedeniyle okula gidemeyen çocuklarımız, uzaktan eğitim almak zorunda kaldılar. Birçok çocuğumuz bu eğitimden doğru dürüst yararlanamadı. Yüz yüze eğitime geçileceği için sevinmiştik. Ne var ki, küçücük yavrularımız, lise öğrencileri arasında, eğitim görmeye zorlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü iki yıldır neredeydi. Okulların açılmasını mı bekliyorlardı? Bir an önce çocuklarımız kendi okullarına dönmesini ve okulun tadilat işlerinin de derhal bitirilmesini istiyoruz” dediler.

Öte yandan bazı veliler; “Okul idaresiyle görüştüğümüzde, bize ne söyleniyorsa onu yapıyoruz, dediler. Bu konu hakkında yetkili kimse o açıklama yapsın. Milli Eğitim Müdürü ve Valimizden açıklama bekliyoruz. Eğitim ciddi bir iştir” diyerek tepki gösterdiler.