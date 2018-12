2 yıl önce Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve en son Bolu-Kıbrıscık Karayolu üzerindeki bir benzin istasyonunun kameralarına yakalanan 88 yaşındaki 5 çocuk babası Hatipoğlu’ndan 2 yıldır haber alınamıyor. Kayınpederinin yüzde 50 Alzheimer hastası olduğunu belirten Hatipoğlu’nun damadı Ali Yuldurmuş, “Kayınpederimin kaybolmasının ardından 2 yıl geçti. Bu olay ailemizi çok etkiledi. Kayınpederimin öldüğüne inanmıyorum. Hala daha bulunması için umudumuz var. Şayet, Bolu’nun dağlarında ayı veya vahşi hayvanlar tarafından öldürülmüş olsaydı, kemiklerini veya çamaşırları bulunurdu. Bunlarda bulunmadığına göre kayınpederim hala yaşıyor. Hatta geçtiğimiz yıl Kocaeli’nden bir kadın bizi arayarak, fotoğrafını gördüğünü ve kayınpederimin yüzde yüz Kocaeli’nde olduğunu söyledi. Bu ihbar üzerine günlerce arama yaptık fakat sonuca ulaşamadık” dedi.

ABLAM, BABAMIN KAYBINI KALDIRAMADI

Şu an 88 yaşında olan babasının 10 Aralık 2016 yılından bu yana kayıp olmasından dolayı, ailesinin büyük darbe aldığını belirten kayıp şahsın kızı Havva Hatipoğlu’da; “Babamın kaybolması, ailemizi perişan etti. Babam kaybolmadan önce 52 yaşında bir çocuk annesi olan ablam Şayeste Mehder’de mesane kanseri başlangıcı tespit edildi. Ne var ki, babama çok düşkün olan ablam günlerce gözyaşı döktü. Babamızın kaybına bir türlü alışamadı ve bu üzüntü kanseri iyice tetikledi ve ablamı 13 Ağustos 2017’de mesane kanserinden hayata gözlerini yumdu. Ablam, babamızı göremeden gözü açık gitti” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

ANNEM YATALAK OLDU

Babasının kaybolmasının etkisiyle şu an 86 yaşında olan annesi Döndü Hatipoğlu’nun, sağlığının bozulduğunu dile getiren Hava Hatipoğlu; “Önce ablamı kaybettik sonra da annem üzüntüden hastanelik oldu. Annemin bir yıldır gözleri tam anlamıyla görmüyor. Gözünden bir iki defa ameliyat oldu. Daha sonra elleri ve ayakları tutmamaya başladı. Fizik Tedavi Hastanesinde tedavi gördü. Annem, her gün babamın ardından gözyaşı döktü. Annem şimdi üzüntüden dolayı yatağa mahkum oldu. Annem her gün kapıya bakıyor ve kapının çalmasını bekliyor. Babamı görenlerin insanlık namına en yakın polis veya jandarma merkezine bildirmelerini istiyoruz” diye konuştu.