20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.

“BUGÜN İLK CEMRE DÜŞTÜ, BİZ DE BİR MÜJDE VERMİŞ OLALIM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, atama konusuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım."

ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek atamanın ne zaman yapılacağı ile ilgili konuya da açıklık getiren Bakan Selçuk, "Burada bir Şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk” dedi.