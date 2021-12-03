20 bin lira para talep etmişti



Haber: C. Kutay Aykan

İş kazası sonrası elinden ameliyat olması gereken hastadan 20 bin TL 'bıçak parası' talep edip, 5 bin TL'sini alırken suçüstü yakalanan Estetik ve Plastik Cerrahı Doktoru A.G. ve sağlık memuru İ.Ü., “İrtikap, Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla çıkartıldıkları, Savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce'de, geçirdiği iş kazası sonrası eli kesilen hasta, tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Estetik ve Plastik Cerrahi bölümünde tedavi gören hastaya, ameliyat olması gerektiği söylendi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. A.G. ve sağlık memuru İ.Ü., hastadan 'bıçak parası' olarak 20 bin TL talep etti. Bunun üzerine hasta ve yakınları durumu polise bildirdi.