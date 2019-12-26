20 dekar araziye kızılcık dikildi

Haber: N. Halid Altundal

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünce Munduşlar köyünde hazırlanan 20 dekar arazide kızılcık fidanı dikimi yapıldı. “Gelir Getirici Tür Kızılcık Ağaçlandırma Projesi” kapsamında düzenlenen dikim törenine idari ve mülki amirler ile ilçe daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Araziye katılımcılar bin adet kızılcık fidanı dikimi yapıldı. Projeyle, yetişen ürünlerden üretilecek kızılcık tarhanası ve marmeladının köy halkına ek gelir sağlaması hedefleniyor.

ŞUBE MÜDÜRLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

Fidan dikim etkinliğinin ardından Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünde istişare toplantısı yapıldı. 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulan toplantıda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.