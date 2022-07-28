Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor. Bolu Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, 25 Temmuz’da yol çalışmasına başlandığını duyurdu. 13 Ağustos’ta tamamlanması planlanan Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dörtdivan mevkii Dinlenme Tesisleri-Dörtdivan bağlantısı arasında üst yapı çalışmaları yapılacak. 20 gün boyunca kapalı olan yolda trafik, İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecek. Karayolları ekipleri güzergâhı kullanacak olan sürücüleri, tedbirli ve dikkatli olmaları hususunda uyardı.