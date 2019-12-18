20 günde iki kadını dolandırdı

Haber: C. Kutay AYKAN

İlk dolandırıcılık olayı 26.02.2019 tarihinde Yaşamkent sitesinde oturan 71 yaşındaki Duriye V. İsimli kadına yönelik gerçekleştirildi. Yaşlı kadını arayan telefon dolandırıcısı, kendisini Bolu Emniyet Müdürlüğünde Başkomiser olarak görev yaptığını belirterek; “Sen nüfus cüzdanını düşürmüşsün. Nüfus cüzdanınla alışveriş üstüne alışveriş yapılmış ve mağaza açılmış. Senin üzerine çok mal varlığı bulunuyor. Yine senin adına çek ve senet düzenlenmiş. Biz devlet görevlisiyiz. Senin kurtarmak için çabalıyoruz. Bunları yapanlar FETÖ’nün adamları. Adamları yakalamamız için senden parmak izi alacağız ve Emniyete getireceğiz. Gelen arkadaşa yardımcı ol” dedikten sonra telefon dolandırıcı ortağını eve gönderdi. Tekrar yaşlı kadını arayan dolandırıcı; “İkametin kapısını aç. Elindeki bütün altınları bir poşete koy ve poşeti bağla. Altınları koyarakken sağ elini kullan. Elinde ıslak olmasın. Bu poşetten de parmak izi alınacak” dedi.

Bunun üzerine iyiden iyeye paniğe kapılan Duriye V., evinde bulundurduğu 1 altın kolye, 9 çeyrek altın, Bin 370 Euro ve yaklaşık 20 bin TL’yi poşete koyarak dolandırıcılara teslim etti. Talihsiz kadın, bu olaydan sonra televizyon seyretmeye başladı ve o anda yayın yapan bir TV kanalı cep telefonu dolandırıcılığı konusunda bilgi verince, yaşlı kadın dolandırıldığını anladı.

PARALAR GİTTİ

Birinci olaydan 20 gün sonra aynı telefon dolandırıcısı bu seferde Küçükberk köyünde yaşandı. Birinci olayda bu suçu işleyen kişinin Turan Ayvaz olduğu ikinci olayı da bu kişinin yaptığı tespit edildi. Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığında Sabriye K. İsimli kadın, hafif derecede zeka geriliği olan kızından dolayı mağdur duruma düştü. Telefon dolandırıcısı, hafif zeka geriliği olan genç kızı arayarak, kendisini Başkomiser Sercan olarak tanıtarak; “Kimliğinizi kaybetmişsiniz ve sizin kimliğinizi kullanan şahıslar kuyumcu soygunu gerçekleştirdi. Bunu yakalamamız için sizin mağdur olmamanız için develin polisine yardımcı olun, evdeki altınları evinize gelecek olana polis memuru arkadaşa teslim edin deyince genç kız 3 adet altın bileziği, 2 altın yüzüğü, bir adet 22 ayar altın küpeyi, 2 adet çeyrek altın ile bir adet altın kaplama saati dolandırıcıya teslim etti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya mağdur olarak katılan genç kızın annesi Sabriye K., kızının engelli olmasından faydalanıldığını sanık Turan Ayvaz’dan şikayetçi olduğunu belirtti. Tutuklu sanık Ayvaz, olaylarla ilgisi olmadığını belirtmesine rağmen, yapılan incelemede Ayvaz’ın olay tarihlerinde Bolu’da bir otelde kaldığı tespit edildi. Duruşma eksik evraklarının tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.