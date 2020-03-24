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20 kişi daha karantinaya alındı

Yurtdışından Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Pakistan’dan ülkemize getirilen 20 vatandaşımız daha üniversite kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

20 kişi daha karantinaya alındı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs sebebiyle dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Türk vatandaşlarımızın ülkemize getirilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Pakistan getirilen 20 vatandaşımız, yoğun sağlık ve güvenlik önlemleri ile İstanbul Havaalanından otobüslerle ilimize getirildi. 20 kişinin kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alındı. Pakistan’tan getirilen vatandaşlarımız Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin nezaretinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hayrettin Tokadi Öğrenci Yurdunda hazırlanan odalarına yerleştirildiler. Gelen son kafile ile yurtdışından gelip ilimizde karantina altına alınanların sayısı 69’a çıktı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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