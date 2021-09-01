20 öğrenci elektrikli araba üretti





Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi ve Ayvaz Elektromobil Takım Kaptanı Doğan Çeviren, “ Makine Mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim. Projelerimizde, 1.sınıf, 2.sınıftan da öğrencilerimiz katılım sağlıyor, onlarda tecrübe edinmek istiyorlar bu projelerde yeni arkadaşları bizde çok önemsiyoruz” dedi.

‘KÖROĞLU’NUN DOSTLARI GELDİ’

Elektrikli arabaya ‘Ayvaz’ ismini koyarken nerden esinlendiklerini anlatan Kaptan Doğan Çeviren, “Bu ismin bir hikayesi var. Köroğlu’nun atı diye ‘Ayvaz’ koyduk. Ama Ayvaz Köroğlu’nun atı değil de en iyi arkadaşının ismiymiş. Bize de Rektörümüz söylemişti. Bizde yarış alanına gidince diyoruz ki ‘Köroğlu’nun dostları geldi’ o şekilde yarış alanına giriş yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU SON 5 SENEDİR ÇOK FAZLA BİR RAĞBET GÖRÜYOR”

‘Proje nereden aklınıza geldi?’ sorusuna yanıt veren Kaptan Çeviren, “Elektrikli arabalar biliyorsunuz bu son 5 senedir çok fazla bir rağbet görüyor. Hem üretim olsun hem de AR-GE olsun, TÜBİTAK’ta bu yarışmayı 2005’ten beri yapıyor zaten ama ilk 10 sene güneş panelleriyle yapıyorlardı lakin güneş panellerinden gelen enerji kısıtlı olduğu için yarışma konsepti olarak direkt batarya sistemine geçtiler. Ve bizde bu yarışmaya 2017 senesinde katılmak istedik. Ondan sonra 2 senedir de zaten aynı araçla katılıyoruz lakin bu sene yerli komponentlerimizi değiştirdik. Daha bir üst seviyeye getirdik. Yani üzerinde AR-GE’lerimiz vardı zaten bunun üzerinde gösterdik. Arabanın kabuğu karbon-fiber epoksi vakum efüzyon yöntemiyle üretildi. Ön takım şase alüminyum hafiflik açısından bunu düşündük. Tabi bunu ilerleyen senelerde karbon-fiber şase düşünüyoruz, daha sağlam ve hafiflik açısından diğer komponentlerimiz önemli taşıyıcı malzemeler41-40 çeliğinden üretildi. Ayvaz, sürücüyle birlikte 350 kilo” şeklinde konuştu.

ARACIN YÜZDE 85’İ YERLİ

Aracın yüzde 85 oranında bir yerlilik oranı olduğundan bahseden Kaptan, “3 senedir yarışmalara katılıyoruz motorumuz hazırdı, batarya yönetim sistemimiz hazırdı bunları biz yerli imal ettik. Bu süreçte 6 aylık bir zaman diliminde gerçekleşti. Şuan motorumuz zaten yerli, şuanda aracın yüzde 85 oranında bir yerlilik oranı var, bu tabi artacak ilerleyen senelerde. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımız bu projeyi devraldığında o kısımları da yerli yapmaya çalışacaklar. Ekibimiz 20 kişiden oluşuyor, daha fazla kişiyiz ama hani bu atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı 20 kişi” diye konuştu.

HER ŞEYİ TAMAM

Batarya paketimizin bilindiği üzere pilleri yurt dışından ihraç ediliyor. Bizde bu pilleri siparişini geçtik. Siparişini geçtikten sonra bataryanın içinde ki bütün tesisatı değiştirdik. Neden değiştirdik? Bataryanın kapasitesi daha düşük voltajlara çekiyor biz bunu revize ettik. Üzerinde yerli motor var bu motor 3 kW değerinde bizim yeterli sayıda gücümüzü karşılayan bir motor. Aracın içinde araç kontrol sistemi var. Araç kontrol sistemi, bütün aracın hızıdır, sıcaklığıdır, bütün güvenlik değerlerini ekrana ve yarış alanındaki pistte bize yansıtıyor bütün değerleri görebiliyoruz.

“PAHA BİÇİLEMEZ”

Aracın masrafı hakkında takribi bir fiyat veren Takım Kaptanı Doğan Çeviren, “Bu sene sadece elektrik komponentlerine harcadığımız para takribi 45-50 milyara yakın bir para harcadık” ifadelerini kullandı.

‘Ben bu aracı şuanda satın almaya kalksam kaça verirsiniz?’ sorusuna yanıt veren Kaptan, “paha biçilemez” dedi. Üniversitenin Ayvaz takımı, bu hafta sonu İstanbul Park yarış pistinde yapılacak üniversiteler arası otomobil yarışmasına katılacaklar.