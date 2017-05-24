Haber; ESRA ÖZTÜRK

Mudurnu ilçesinde öğrenciler tarafından düzenlenen bilim fuarına yoğun ilgi gösterildi. Serginin açılışı Mudurnu Kaymakam Efecan Şahin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kartaloğlunun, Okul Müdürü Emin Burukoğlu ve öğretmelerin katılımı ile gerçekleşti. Okul Müdürü Emin Burukoğlu, yaptığı açıklamada, "Okul olarak bu yıl ilk defa bilim fuarı düzenledik. Öğrenciler başarı ile 20 proje ürettiler. Üç rehber öğretmenleri ile yoğun çalışma sonucu ilerideki hayatlarında neler başarılabileceğini öğrendiler." dedi.

Açılışın ardından protokol tarafından öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar incelendi ve öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgiler alındı.