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16 Ocak 2018 Salı
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    • 20 sanıklı davaya devam edildi

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu Adliyesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    16 Ocak 2018 Salı 10:52
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    20 sanıklı davaya devam edildi

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlanan tanık O.M. daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirterek, "Ben, önceki durumum gereği örgütün adliye imamları ile alakalı malumata sahibim. Bildiğim kadarıyla Bolu Adliye İmamı 'Abdullah' kod ismiyle tanınan M.B. isimli şahıstır. Kendisinin öğretmen olduğunu biliyorum. Bunun altında sohbet tertip edip sohbet ayarlayan Y.S. ve tutuklu sanık Ali Osman Kavun isimli şahısların bulunduğunu da biliyorum." diye konuştu.

    Adliye çalışanlarına "sohbet veren" Ali Osman Kavun'un "Tarık" kod adını kullandığını da ifadelerine ekleyen O.M, "Bu şahsın üniversitede çalıştığını biliyorum. Bu iki kişinin düzenlediği sohbetlere zabıt katiplerinden ve diğer adliye çalışanlarından kimlerin katıldığını bilmiyorum. Ali Osman Kavun benim 'Emin' kod adını kullandığımı söylemiş. Bu doğrudur. ByLock üzerinden yazıştığımızı da kabul ediyorum. Fakat yazışmalarda örgütsel bir paylaşım olmamıştır." şeklinde konuştu.

    Tanık O.Ç. ise tutuksuz sanık O.D. hakkında bildiklerini daha önce hem çalıştığı kurumda hem de savcılıkta anlattığını ifade etti. O.D'nin örgütün toplantılarına daha önce gittiğini kendisine söylediğini belirten O.Ç, "Bu toplantılara M.K, Y.Ö. ve M.C.'nin de gittiğini söylemişti. Bunun dışında 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra kurum ortamında H.A'nın cemaat sohbetlerine gittiğini de söylemişti. Aynı şekilde İ.G'nin çocuklarının bu yapıya ait okullara gittiğini de duymuştum." diye konuştu.

    10 tanığın dinlendiği duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için 14 Şubat'a ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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