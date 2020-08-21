20 Yaşındaki kız 2.kattan düştü

Haber: C. Kutay Aykan

Olay gece 03:00 saatlerinde İzzet Baysal Mahallesi subaşı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K isimli 20 yaşındaki kız 2.katta bulunan evinin penceresinden yere çakıldı. Düşerken park halinde olan minibüsün köşesine çarpıp yere yığıldı. Yerde yatan genç kızı gören apartman sakinleri hemen 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversite Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020, 12:32