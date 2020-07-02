20 yıldır el sürülmeyen yola el attı

Haber: BMA

Uzun yıllardır ilimiz Kıbrıscık ilçesinin çözülemeyen sorunlarından olan yayla yoluna Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen el attı. Başkan Tekemen’in girişimleri neticesine yaylalara ulaşımın kolaylaşması için Orman İşletme Müdürlüğü katkılarıyla çalışma başlatıldı.

“KIBRISCIK HALKINA HAYIRLI OLSUN”

Tekemen konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “20 yıldır el sürülmeyen Kıbrıscık yayla yolunda Orman Müdürlüğümüzün katkıları ile yol alt yapı çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğümüz, Merkez Şefliğimiz yetkililerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta belediye ekipleri ile üst yapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Yayla yolunu küçük araçların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için düzenliyoruz. Başta yaylacılarımız olmak üzere Kıbrıscık halkına hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.