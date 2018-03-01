Haber: BMA

Turizm adımlarını daha büyük atmayı hedefleyen ilçede başlayacak olan çalışmalar hakkında açıklamalar yapan İnegöl, ilçenin bitmeyen 20 yıllık su sıkıntısıyla ilgili çözüm bulduklarını söyledi.

VATANDAŞIMIZA ÇOK ÇAMUR ÇİĞNETMEYECEĞİZ

İnegöl açıklamalarında şunları söyledi; "İlçede su kanlarlımız en son 1986 yılında yapılmıştı o dönemde İller Bankası kontrolörlüğünde yapılan bu çalışma aradan geçen zaman içerisinde ciddi sorunlar oluşturmaya başladı. Ben 1986 yılından bu yana belediyede zabıta ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptım. İkinci dönem belediye başkanı olarak da Mudurnulu vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarıyla ilgili ilçemizin ihtiyaç duyduğu değişikliği vatandaşımıza çok fazla çamur çiğnetmemek için hepsini bir arada yapmaya karar verdik. Pis su, temiz su, kanalizasyon, elektrik ve telefon hatlarının yeraltına alınmasıyla ilgili çalışmaya başlayacağız. Aynı zamanda doğalgazla ilgili randevu aldık bu konunun sonucunu bekliyoruz. İnşallah kazmışken bu konuyu da halledebilirsek ilçemizin bütün altyapı sorunlarını hep birden çözmüş olacağız.

ABANT VE KUYULARLA SU SORUNUNU ÇÖZDÜK

Bu çalışmanın içerisinde sadece 85 kilometre kanalizasyon var, sadece 35 kilometre temiz su hattı var. Abant'tan ilçemize 4lt/sn suyun tahsisini aldık ilçemizde de iki tane mahallemizden açtırdığımız kuyularla birlikte ilçemizin 20 yıllık su sorununu çözmüş olduk. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında üstyapıyı da yapacağız, o zaman ilçemizin görünümü otantik bir ilçeye, kültür varlığı olan bir ilçeye yakışır hale gelmiş olacak.

VATANDAŞIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Tabi bu çalışmalar kolay olmuyor bizde işlerin yapılmaya başlandığında sona erme aşamasına kadar vatandaşımıza 1,5 yıl çamur çiğnetmek zorunda kalacağız. Şimdiden bu konuda vatandaşlarımızın affına sığınıyoruz. Kendilerinden bu konulardaki çalışmalara destek olmalarını diliyorum. Şuana kadar iki mahallemizin altyapı çalışmalarını bitirmiştik hiç bir vatandaşımızı da bu güne kadar susuzda bırakmadık.

HAZIRLIĞIMIZ ŞİMDİDEN BAŞLAYACAK

Altyapı konusu bittiğinde üstyapı ile ilgili çalışmalara başlamış olacağız. Üstyapıyı da ilçemizin doğal görünümüne uygun doğal taş döşemesiyle tamamlayacağız. Unesco'nun ve Cittaslow'un sakin şehirler listesindeyiz. İlçemizde yapacağımız üstyapı çalışmasını doğaltaş çalışmasını ilçemize ait bir ocaktan çıkartıp imalatını burada yapacağız. Şuan kendimize ait bir ocak ruhsatını aldık.Altyapı çalışmalarına başladığımızda bu işi de beraberinde yapmamız lazım ki elimizde malzeme biriksin ve altyapı konusu bittiğinde hemen üstyapı ile ilgili çalışmalara başlayabilelim.